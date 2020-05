Edwin Congo aclara su vínculo con red de tráfico de cocaína y no desmiente conexión

Uno de los escándalos del día fue la detención de Edwin Congo, exfutbolista colombiano, en Madrid. Aunque el jugador fue puesto en libertad horas después, se le indagó por tener nexos con traficantes de cocaína, durante la jornada del martes 12 de mayo.

La Policía Nacional ha dejado en libertad al exfutbolista colombiano Edwin Congo, detenido en una operación antidroga, en espera de ser llamado por el juez, según han informado a Efe fuentes de la investigación este martes.

De momento, no han trascendido muchos detalles de la operación, que se ha saldado con la detención de otras diez personas relacionadas con el tráfico de cocaína.

Congo, que perteneció al Real Madrid entre 2001 y 2002, ha comparecido en dependencias policiales y ha sido reseñado y puesto en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea citado.

Sin embargo, al llegar la medianoche, el exfutbolista de Once Caldas decidió dar su versión en el programa del cual es panelista, 'El Chiringuito de Jugones'. Allí, no negó conocer a alguno de los miembros de esta red e incluso tener negocios con él, pero nunca vinculado al tráfico de cocaína. Congo manifestó que su nexo comercial con uno de los implicados es por el negocio de las esmeraldas.

"La Policía me ha dicho que me tengo que apartar de personas que no me hacen bien". @congo_edwin, con @jpedrerol en @elchiringuitotv. #CongoEnDirecto pic.twitter.com/n0vcLLkpUJ

— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 12, 2020