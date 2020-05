'Tino' Asprilla busca a vendedora de pescado quien pide ayuda por la crisis

En tiempo de pandemia muchos son los que están sufriendo y buscan por cualquier manera huir de la crisis. Las redes sociales se han convertido en una plataforma de exponer la situación y buscar una solución provisional a los problemas económicos generados por la cuarentena obligatoria.

Una de ellas esta vendedora de pescado de Quibdó, quien en su desespero al no vender su producto, fue filmada en un video que luego se hizo viral. "Estoy aburrida, harta porque me voy a enloquecer. Voy a salir matando o no sé. Desde que entró la cuarentena no he podido vender y las cosas se me dañan y tengo que botarlas", aseguró la mujer al portal 45 segundos.

"¿Quién le soluciona los problemas a uno? La gente viene a cobrarle a uno y uno no tiene plata. Acá todas estamos sufriendo ¿Por qué nos castigan de esa manera? Denme una solución", afirma la mujer en medio de su desespero.

Sin imaginarlo, su clamor llegó hasta oídos de Faustino Asprilla, quien está dispuesto a auxiliarla. El exfutbolista busca por cualquier medio ubicar a la mujer chocoana para comprar su producto y evitar que sus pescados se sigan pudriendo.

Cómo localizar la señora, si me ayudan por favor. Muchas gracias. https://t.co/QdQfgIgWY7 — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) May 7, 2020

Por eso le pide a sus seguidores que la ayuden a contactarla. Si usted la conoce, dele una mano al 'Tino' y de paso se lo dará a esta vendedora, que como muchos comerciantes, están viviendo los estragos de la cuarentena.

