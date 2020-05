Es uno de los casos más sonados en Argentina, más allá del tema mundial del coronavirus. El futbolista de Boca Juniors, Sebastián Villa, está en el ojo del huracán luego de ser denunciado por su expareja, Daniela Cortés, por violencia de género. Los sucesos han tenido tal repercusión que al jugador xeneize se le prohibió abandonar el país gaucho y regresar a Colombia mientras se realiza la investigación de los hechos.

Asimismo, en la historia se ha mencionado a otro futbolista famoso: Juan Fernando Quintero. El jugador de River Plate es amigo de Villa y también mantiene una relación de amistad con Daniela Cortés, por lo que su nombre ha sido involucrado en el escándalo, aunque de manera colateral. A propósito, Juanfer no quiso referirse a lo sucedido, salvo en un comentario de Instagram donde aseguró que "lo de la pareja es de la pareja".

Expareja de Sebastián Villa se pronunció sobre Juanfer Quintero y el escándalo de violencia de género

Sin embargo, la exnovia de Villa sí habló y contó detalles del papel de Quintero en todo esto. En una entrevista concedida al canal Crónica TV, Daniela Cortés reveló qué tuvo que ver Juanfer en el incidente.

"El se fue de la casa y yo me quedé muy mal, asustada en casa. Estaba asustada por mi familia… Como a la hora, hora y media, no sé bien cuánto tiempo pasó, recibo una llamada de Juan Fernando Quintero diciéndome que Sebastián iba a venir por el pasaporte, que no lo encontraba. Y yo le dije cómo le voy a abrir, me va a volver a pegar… Entonces Juanfer me dijo 'tranquila, él no te va a volver a tocar. El está con mi primo, yo lo mandé con mi primo para que no te vuelva a hacer daño. Tranquila, abrile que busca el pasaporte y que se vaya'. Entonces le abrí, con mucho miedo. Pero sí, efectivamente estaba el primo de Juanfer. Entró, tiró todo al piso, encontró el pasaporte y se fue insultando", manifestó Cortés.

