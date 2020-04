¡Luto en el fútbol! Falleció Michael Robinson, recordado exfutbolista y comentarista deportivo

MADRID, 28 (EUROPA PRESS). El exdelantero inglés del Liverpool y comentarista deportivo Michael Robinson, que jugó en España durante la década de los ochenta, ha fallecido a los 61 años, según confirmaron este martes desde su entorno familiar.

"Con tremenda tristeza os comunicamos el fallecimiento de Michael. Nos deja un gran vacío, pero también innumerables recuerdos, llenos del mismo amor que le habéis demostrado. Os estaremos eternamente agradecidos por haber hecho a este hombre TAN FELIZ, nunca caminó solo. Gracias", confirmaron desde su entorno en el perfil oficial en redes sociales de Robinson.

El exdelantero anunció en diciembre de 2018 que padecía un cáncer con metástasis. "El 30 de octubre tenía un bulto en mi axila. Cuando me lo sacaron me dieron una noticia tremenda: 'Michael, tienes cáncer, uno malo que no tiene cura'. De lo demás no me acuerdo, porque pensaba que era una pesadilla, que no era de verdad", señaló en una entrevista en el programa La Ventana de la Cadena Ser, donde hizo su anuncio, dejando claro que no se rendiría.

Robinson recaló en España en 1987 de la mano de Osasuna y procedente del Queens Park Rangers de su país. En el conjunto 'rojillo', el último de su carrera deportiva, militó hasta 1989 y se ganó el cariño de la afición de El Sadar.

"Estamos consternados por el fallecimiento de Michael Robinson. Su legado siempre permanecerá entre nosotros. Enviamos nuestro más cálido abrazo a sus seres queridos. DEP, Michael Robinson", lamentó el conjunto navarro.

El atacante estuvo también muy unido al Liverpool, equipo con el que conquistó la Copa de Europa en 1984 ante la Roma, un partido en el que salió al inicio de la primera parte de la prórroga. Además, jugó en el Preston North End, el Manchester City y el Brighton & Hove Albion.

Tras su retirada, Michael Robinson decidió quedarse en España y se convirtió en una de las voces más conocidas y populares del periodismo deportivo. Primero, conduciendo el programa 'El Día Después' de 'Canal+' junto a Ignacio Lewin, que posteriormente se encargó de presentar. Por este motivo, recibió un Premio Ondas en 1992 al mejor programa deportivo.

Además, desde hace muchos años era el encargado de comentar los principales partidos de la cadena de pago junto a Carlos Martínez y también tenía dos programas a su cargo, el 'Informe Robinson' y, en la cadena SER, 'Acento Robinson', en los que hacía reportajes de temática deportiva de producción propia.

"Decimos adiós a la persona que nos mostró el camino hacia una forma diferente de retransmitir el fútbol y nos enseñó a contar las historias desde el lado humano del deporte. La familia de Movistar+ nunca te olvidará", indicó la cadena en un comunicado.

