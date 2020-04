"El 2020 pasará a la historia como el año del no fútbol", ministro de Salud sobre regreso del FPC

Día a día, se confirman nuevos casos de coronavirus. Razón por la que el gobierno no dudó un segundo en tomar drásticas medidas como el aislamiento obligatorio. Y es que evitar la propagación es crucial.

Sin embargo, dichas precauciones afectaron a algunos sectores. El fútbol se vió golpeado en el ámbito económico. Por eso, la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol han expuesto algunas propuestas.

El objetivo es que la acción regrese lo más pronto posible, pero no será así. A las negativas del presidente Iván Duque se suman las declaraciones del ministro de Salud, Fernando Ruiz. Así lo expresó en entrevista con la Revista Semana.

"Me la pone muy difícil porque es echarme a todos los hinchas encima. es muy complicado. Si Italia, que es uno de los países cuna del fútbol tomó la decisión de decir que no habrá fútbol hasta nueva orden, nosotros pensamos exactamente lo mismo. No es que no habrá fútbol, es que el solo hecho de las aglomeraciones y la cercanía que genera fútbol es absolutamente complejo para la contención de la pandemia. El contacto físico que hay en el fútbol es un tema muy complejo. Creo que tristemente este año va a pasar a la historia en muchos países del mundo como el año del no fútbol, como tantas cosas que nos cambiaron. Yo creo que nosotros vamos a pasar el COVID-19, dentro de un año o cuando sea que estemos saliendo de esto, y vamos a mirar al mundo diferente"

