Óscar Córdoba regañó a James, Falcao y Yerry Mina por no ser solidarios

Hay que escuchar a los mayores, es el consejo que siempre te dan. Por eso, James Rodríguez, Radamel Falcao y Yerry Mina deben prestar atención a lo que dice Óscar Córdoba, quien los regañó en entrevista concedida a El VBar de Caracol Radio.

Con su estilo y entonación tranquila, Córdoba no titubeó en halarle las orejas a los referentes de la selección Colombia, quienes para él no han sido solidarios con el fútbol femenino. En tiempos de pandemia, en el que las futbolistas de la liga femenina claman por igualdad y que se le respeten sus derechos, los referentes de la tricolor se han llamado a silencio.

"Me duele que jugadores como James, Falcao o Mina, nunca se pronuncian por el tema de la Liga Femenina", manifestó el multicampeón con Boca Juniors a fines de los 90 y comenzando la década de los 2000.

Hace días atrás, las jugadoras enviaron una carta a las autoridades del fútbol colombiano donde le piden que no se olviden del fútbol femenino durante y después de la pandemia. Sin embargo, sus peticiones no han tenido réplica positiva, menos ahora que el Gobierno no autorizó, por el momento, el regreso del fútbol.

