¿Llegará a Ferrari? Lewis Hamilton respondió sobre la noticia bomba que tomó fuerza

En medio de la pandemia por el coronavirus, las noticias deportivas no cesan. Aunque la temporada automovilística no ha iniciado, suenan posibles traspasos. Uno de los que tomó fuerza tuvo como protagonista a uno de los mejores pilotos del mundo.

Lewis Hamilton, seis veces campeón de Fórmula Uno, se pronunció sobre la posibilidad de llegar a las filas de Ferrari, teniendo en cuenta que de concretarse sería una de las grandes contrataciones de los últimos tiempos.

Las miradas estaban en el británico. Por eso, a través de sus redes sociales, negó que planee dejar Mercedes para fichar por la legendaria 'Scuderia' italiana. Asimismo, el diario The Sun publicó que se redujeron las chances, ya que Sebastian Vettel está cerca de renovar.

"Primero: no hay sueño alguno de cambiar de equipo. Estoy con mi equipo de ensueño. Segundo: no hay nada que se haya cruzado en mi camino. No tengo la intención de moverme. Estoy con la gente que se ha preocupado por mí desde el primer día. Somos el mejor equipo"

Dichas palabras de Hamilton pusieron punto final a las especulaciones. Recordemos que la noticia tomó fuerza luego del Gran Premio de Abu Dabi. Allí, se habló de un encuentro entre el astro inglés y John Elkann, presidente de la Fiat Chrysler Automobiles y de Ferrari.

Ferrari nunca negó esa reunión. Sin embargo, su Director General, Louis Camilleri, especificó que se produjo durante un evento social. Asimismo que todo se dió debido a que ambos interlocutores tenían "amigos comunes".

