Benedetti y Santos Borré planean volver juntos al Deportivo Cali para armar un equipazo

Mientras todos estamos en casa, algunas prácticas comienzan a posicionarse más que en otros tiempos. Una de ellas sin dudas es el Instagram Live que permite que los seguidores interactúen con dos personas en vivo, por lo general celebridades. Esta vez, el turno fue para dos futbolistas muy queridos por el Deportivo Cali.

Rafael Santos Borré, hoy en River Plate; y Nicolás Beneddetti, recuperándose de una grave lesión en el América de México, compartieron vivencias y anécdotas junto con sus seguidores, la mayoría de ellos azucareros. Allí, el pedido principal fue uno: vuelvan al Deportivo Cali.

Benedetti y Santos Borré planean volver juntos al Deportivo Cali

El pedido no pasó desapercibido para los jóvenes, quienes además no fueron indiferentes. Aunque estén en la cresta de la ola de sus carreras, Rafa y Nico sueñan con regresar al glorioso Deportivo Cali. Eso sí, no quieren volver acabados y solo por el recuerdo, quieren volver enteros y para armar un equipazo que luche por ser campeón de Colombia y protagonista en el continente. Por si fuera poco, incluyeron a Harold Preciado en las ganas de retornar a Palmaseca para hacer historia.

"Hay que volver juntos, hay que armar un buen equipo y que podamos pelear todos. Hay que decirle a Preciado si volvemos, Benedetti que suelte eso. Yo convenzo al 'Cabe"", aseguró el delantero de River.

Santos Borré y Preciado fueron campeones de Colombia en 2015, mientras que Benedetti era un juvenil en ese entonces, pero compartió con el plantel.

