Así lo anunció el propio Manchester City, equipo en donde trabaja el entrenador. Murió la mamá de Pep Guardiola tras contagiarse de coronavirus.

Dolores Salá Carrió falleció a los 82 años, de acuerdo a lo que publicó el equipo británico.

Hasta el momento se desconocen detalles de lo ocurrido, pero el equipo afirma que la muerte ocurrió después de contagiarse con COVID-19.

Everyone associated with the club sends their most heartfelt sympathy at this most distressing time to Pep, his family and all their friends.

— Manchester City (@ManCity) April 6, 2020