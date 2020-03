Egan Bernal retornó desde Europa hace algunos días, por lo que se sometió al aislamiento obligatorio preventivo. No obstante, para descartar, el ciclista anunció que se realizó la prueba del coronavirus y el resultado dio negativo. En redes sociales anunció el protocolo que tomó, luego de contactar al Ministerio de Salud.

"Hace ya unos días llegue de Europa, y me aislé en mi casa como dicen las autoridades, después de unos días contacté a Minsalud, ya que venía de una zona de alto riesgo de contagio. Ayer vinieron a mi casa a hacerme el control y el resultado es NEGATIVO al Covid 19″, manifestó el último campeón del Tour de Francia en redes sociales.

Egan Bernal se realizó la prueba de coronavirus y el resultado fue negativo

Por otro lado, más allá de dar negativo, Bernal avisó que seguirá en aislamiento preventivo.

"De igual forma seguiré en casa, voy a seguir cumpliendo la cuarentena, y apoyando a mi país. Quiero invitar a mi gente Colombiana que no salgan a las calles si no es necesario, no todos tienen los mismos beneficios que otros, (eso es claro) pero en lo posible estar en casa", afirmó.

Asimismo, el ciclista aprovechó para felicitar a los profesionales de salud que le ponen el pecho a la situación que está viviendo el país.

"Y al Ministerio de Salud y a todas las personas que en este momento están trabajando sia y noche para controlar esta situación quiero agradecerles enormemente de parte de todo Colombia, esto es más valiente que ganar un Tour De Francia y ustedes en este momento son héroes nacionales", concluyó.

