Mientras está aislado por coronavirus, Ezequiel Garay recibió una tierna sorpresa de su hija

Hoy es un día del padre un poco especial, ya que el aislamiento me hace no poder disfrutar de mi hermosa familia. Quizá esto se alargue más de lo esperado, pero lo único que sé y siento, es que a ellos pase lo que pase siempre los tengo a mi lado y doy gracias a la vida y a ella @tamara_gorro por haberme dado la hermosa familia que tengo y poder disfrutarla día a día. Ser papá es una sensación tan bonita e increíble. Los amo con mi vida. #felizdiadelpadre #G24