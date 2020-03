Llueven críticas a JJOO por encender llama olímpica en medio de pandemia

La llama olímpica se encendió este jueves en las ruinas de Olimpia, en la tradicional ceremonia que entrega la antorcha al primer portador, que inicia el recorrido por tierras griegas hasta su entrega al país anfitrión, Japón.

En un acto marcado por la precaución ante el avance del coronavirus, las medidas de acceso se han extremado, al limitar a 100 el número de acreditaciones expedidas por el Comité Olímpico Griego.

Entre las autoridades que estuvieron presentes, figuran el saliente presidente de Grecia, Prokopis Pavlópulos, quien mañana deja el cargo, y el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), el alemán Thomas Bach.

El representante especial de la delegación japonesa, Toshiaki Endo, agradeció al Gobierno griego las medidas de seguridad previstas para poder celebrar el acto e hizo referencia a la llama olímpica y al recorrido que sigue como "un símbolo de paz".

El emisario nipón también hizo referencia a la lucha contra el cambio climático, ya que los Juegos de Tokio serán "los primeros en cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas". Según Endo, en el recorrido y en el encendido del pebetero se utilizará "hidrógeno producido en factorías de la prefectura de Fukushima".

Acto seguido, se procedió al encendido del fuego olímpico, que como marca la tradición, se hizo con rayos solares tras la plegaria, recitada por la actriz Xanthi Yeoryíu, en su papel de Gran Sacerdotisa de Olimpia.

Llueven críticas a JJOO por encender llama olímpica

El presidente del Comité Olímpico Japonés, Yoshiro Mori, calificó de "inconcebible" la cancelación de los Juegos, a pesar de que la propagación del virus haya impedido la celebración de varios torneos clasificatorios.

Ante el evento de encendido de la llama, en redes sociales algunos alabaron seguir la vida como si nada, mientras que a otros les pareció incoherente el acto ante una probable postergación de los Juegos Olímpicos, por el coronavirus.

I think you are playing with fire. Literally. #Coronavirus #COVID19 — Odirlei Lopes (@omlopes) March 12, 2020

Cancel the #Tokyo2020 olympics. We need to take care for ourselves. — Ned-Live-News 😷 (@Nedlifenews) March 12, 2020

