¡Y Liverpool caminó 'Cholo'! La hazaña en Anfield fue del Atlético Madrid (2-3)

Pase lo que pase, Anfield Road es una fiesta. El equipo de Jürgen Klopp se abstrajo de lo que ocurre en Europa para enfocarse en una remontada ante el Atlético de Madrid, en el feudo donde nunca camina solo. Con unas graderías abarrotadas, un gigante iba a caer luego de 90 o 120 minutos.

Paciencia había para los 'Reds', pero también premura para igualar la eliminatoria. Asimismo, no podía permitirse dormir en los laureles, ante los peligros del 'Aleti'. La primera fue colchonera, pero a partir de allí el trámite comenzó a ser favorable al conjunto local.

Poco a poco, el Liverpool fue metiendo al Atlético en un arco, aunque también contó con la venia de los de Simeone, que mucho no atacaron. Sin embargo, el gol de la tranquilidad se demoró en llegar.

Cuando el tiempo llegaba al final del primer tiempo apareció una cabeza estelar. Fue la de Georginio Wijnaldum, quien cabeceó como indican los manuales y empató el global con 45 minutos aún por disputarse.

Georginio Wijnaldum scores to put Liverpool 1 – 0 up on the night against Athletico Madrid.

