¡Alarmas encendidas! Primer futbolista de las grandes ligas europeas da positivo por coronavirus

El coronavirus sigue dando de qué hablar y no es para menos. A raíz de su impacto mundial, se han tomado medidas importantes. De hecho, más de un evento se ha puesto en duda. Prueba de ello es el Giro de Italia, los Juegos Olímpicos de Tokio, la Eurocopa y las eliminatorias sudamericanas.

Asimismo, se aplazaron partidos de la Europa League como Inter vs. Getafe y Sevilla vs. Roma. Por último, no se disputarán compromisos en Argentina durante el mes de marzo y en España solo jugará la Primera y Segunda División.

En Alemania aún no se han tomado medidas. Sin embargo, tras lo conocido en las últimas horas, todo cambiaría. El defensa Timo Hübers, del Hannover 96 de la segunda categoría del fútbol teutón, dio positivo por coronavirus. Así lo informó el club a través de un comunicado.

El jugador está ahora en cuarentena en su propio domicilio. Además, sus compañeros han sido sometidos al test de coronavirus como medida preventiva. No obstante, el equipo dice que, en vista de que el jugador no ha tenido contacto con los otros miembros de la institución desde que estuvo con una persona infectada, es de suponer que ninguno haya sido contagiado.

"Timo se ha comportado de manera ejemplar. No ha tenido síntomas pero cuando supo que una persona que había estado con él en un acto había dado positivo consultó al médico y entró de forma inmediata en cuarentena", dijo el entrenador del Hannover, Gerhard Zuber.

Siga a Publimetro Colombia en Google News

También le puede interesar: