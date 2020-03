Aseguran que Federación Colombiana no quiere aplazamiento de Eliminatorias por coronavirus

El tema desborda a todos, incluyendo al fútbol. El coronavirus COVID-19 fue decretado pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud en las últimas horas. Esto hace que los países en todos los continentes tomen precauciones, sin excepciones.

Ante tal panorama, la gran duda en el mundo del fútbol pasa por jugar o no la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Hasta el momento, Conmebol no se expidió sobre la postergación o no de ellas y dice que eso le compete a la FIFA.

Federación Colombiana no quiere aplazamiento de Eliminatorias por coronavirus

Sin embargo, las diez federaciones miembro hablan al respecto mientras mantienen atención a lo que dicen los gobiernos estatales. Según reveló Carlos Antonio Vélez, de las diez, nueve están a favor de postergar el inicio clasificatorio a Catar.

Solo la Federación Colombiana de Fútbol se opuso a esta posición, según dijo Vélez en sus redes sociales. Al parecer, los intereses económicos de la FCF priman y de postergar el inicio de las Eliminatorias significaría una pérdida en las arcas del máximo ente del fútbol nacional.

Ayer y hoy muchas consultas. La @FCF_Oficial fue la única q se opuso en principio. Al final estarían a punto de correr para Abril o Junio,antes de Copa America,los partidos de eliminatorios de Marzo. No es tema fácil x los compromisos de 10 países.Q se haga lo mejor ! Veremos! — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) March 10, 2020

Ante la incertidumbre, los gobiernos de Argentina, Chile, Paraguay y ahora el de Colombia anunciaron que todos quienes provengan de países donde el brote está desbordado deberán permanecer en cuarentena.

De hecho, la Federación Venezolana de Fútbol desconvocó a dos de sus jugadores por provenir de Turín y Brescia, dos de las ciudades en el epicentro de Coronavirus en Italia.

Siga a Publimetro Colombia en Google News

También le puede interesar: