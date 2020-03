Anfield lo puede todo, incluso hacerlo ganar mucho dinero si le tiene fe al Liverpool

El partidazo de la semana en la Champions League se juega este miércoles en Inglaterra. Allí, el vigente campeón Liverpool se mide ante el Atlético de Madrid, en una eliminatoria rodeada por el morbo y la incertidumbre. Sin embargo, ya lo dijo Jürgen Klopp una vez concluyó el juego en Madrid con derrota de su equipo por la mínima diferencia. En Anfield Road sería a otro precio.

Si está dudando del Liverpool por los últimos partidos, acá le damos razones para elevar su confianza y apostar por otro triunfo épico de los campeones de Europa.

Pronósticos y cuotas Liverpool vs Atlético Madrid apuestas Champions League

Un equipo acostumbrado a estos partidos

Luego de la sorpresiva caída en Madrid, el Liverpool ofreció una baja de tensión. Eso le hizo caer ante Watford y Chelsea, en otras competencias. Pero lejos de ser preocupante, puede significar que Klopp y sus muchachos están enfocados en la vuelta ante el Atlético. El 0-3 levantado al Barcelona en la Champions pasada es el antecedente más idóneo para creer que habrá remontada.

El tridente más temido del continente

Si no le tiene confianza a Mo Salah, Sadio Mané y Roberto Firmino, perdió la fe en el fútbol. Pese a no mojar en la ida, en Anfield se sienten como peces en el agua. En la actual Premier League suman 38 goles entre los tres y todos estarán desde el minuto uno.

El Atlético Madrid no es fiable

Más allá del mérito que tiene haber ganado en la ida por 1-0 con gol de Saúl, la temporada de los colchoneros ha sido de vaivenes. De hecho, en estos momentos son quintos en la Liga Española, por fuera de los puestos de clasificación a la próxima Champions. Además, Álvaro Morata llega resentido, reduciendo las chances de los españoles. Atlético Madrid no suele anotar muchos goles.

