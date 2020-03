Los tenistas viven un calvario luego de la cancelación de Indian Wells a causa del coronavirus

El coronavirus sigue dando de qué hablar. A raíz de su impacto mundial, se han tomado medidas importantes. De hecho, más de un evento se ha puesto en duda. Prueba de ello es el Giro de Italia, los Juegos Olímpicos de Tokio y la Eurocopa.

Asimismo, unos cuantos ya se han aplazado de manera oficial como las eliminatorias de Asia camino al Mundial de Catar 2022. Por último, se conoció que los organizadores del torneo de tenis BNP Paribas Open (Indian Wells), primer Masters 1.000 de la temporada, se canceló luego de que se confirmara un caso de coronavirus en California.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Riverside declaró una emergencia de salud pública para las ciudades desérticas a 177 kilómetros al este de Los Ángeles, incluido Indian Wells. Allí se iba a disputar el torneo durante dos semanas. El certamen se iba a llevar a cabo del 12 al 22 de marzo.

"Existe un riesgo demasiado grande para la salud pública al realizar una gran reunión de este tamaño"

El especialista destacó que "no es de interés público para los aficionados, jugadores y áreas vecinas que este torneo continúe. Todos tenemos que unirnos para proteger a la comunidad del brote de coronavirus"

El torneo esperaba atraer este año a más de medio millón de aficionados. Asimismo, estarían figuras como Rafael Nadal, Novak Djokovic, Serena Williams, Naomi Osaka y Coco Gauff. De hecho, unos cuantos ya se encontraban allá. Razón por la que la molestia no se ha hecho esperar. Más de uno se pronunciado a través de redes sociales.

You probably all heard the news. Indian Wells cancelled. We are here and still deciding what’s next. So sad for all that is happening around the world with this situation. Hopefully soon solutions from the authorities. Stay all well and safe.

