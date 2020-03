¡Quiere el título! Sergio Higuita, tras los pasos de Egan y Henao, brilla en la París-Niza

El italiano Giacomo Nizzolo (NTT) se impuso en un largo y disputado esprint en la segunda etapa de la París Niza. Además, Maximilian Schachmann mantuvo el liderato y Nairo Quintana (Arkea) perdió 1' 25'', afectado por una caída.

Nizzolo rompió los pronósticos en una llegada en la que el Bora, con 4 corredores, no pudo imponer su ley. Razón por la que el lombardo levantó los brazos con un tiempo de 3h 49' 57'', por delante de Pascal Ackermann (Bora) y Jasper Stuyvens (Trek).

🎬 Tough day on Paris-Nice with echelons, crashes and a strong sprint from 🇮🇹@Giacomonizzolo to claim the win. #ParisNice pic.twitter.com/CcJrCZtxAY

— Paris-Nice (@ParisNice) March 9, 2020