James Rodríguez lleva un mes sin jugar con el Real Madrid. (Video) ¿Convocar a James a la selección o no? La opinión de Willington Ortiz al respecto.

El colombiano vive tal vez el peor momento de su carrera, puesto que no cuenta en lo absoluto para Zinedine Zidane.

El momento actual del "10" siembra dudas respecto a su presencia para el inicio de las eliminatorias a Qatar 2022 con la Selección Colombia.

Sin emabrgo, para el exfutbolista Willington Ortiz, no se puede dar el lujo de dejar por fuera de la convocatoria para el debut de eliminatorias al jugador más talentoso.

"El fútbol se hace con los que sabe. Colombia no se puede dar el lujo de dejarlo por fuera, que no actúe, no esté presente y que no ayude a clasificarse o a ser campeón de una Copa América"