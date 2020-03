El coronavirus es el tema de mayor trascendencia mundial por estas semanas. El pánico es colectivo en los cinco continentes y hay pocas respuestas sobre qué hacer con la epidemia que amenaza con convertirse en pandemia.

En el mundo del deporte, los eventos cancelados o modificados por la epidemia obligan a preguntar a los protagonistas su pensamiento al respecto. Sin embargo, tratándose de un tema tan delicado, algunos consideran irresponsable opinar sobre ello.

El enfado de Jürgen Klopp cuando le preguntaron por el coronavirus

Es el caso de Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, quien fue consultado por ello y expresó su enfado. Fiel a su estilo desparpajado, Klopp manifestó que no es la persona indicada para hablar de Coronavirus.

"No me gusta en esta vida que en una cosa tan seria la opinión de los entrenadores sea importante. No lo entiendo, realmente no lo entiendo. Yo podría preguntarte a ti, tenemos el mismo rol en esto. No es importante lo que la gente famosa dice. Tenemos que hablar de las cosas de forma correcta y no que gente sin conocimiento como yo hable sobre esto", aseguró el alemán.

"Los expertos con conocimiento son los que debe hablar sobre ello y decir: ‘hay que hacer esto o lo otro y las cosas irán bien o no’. Pero no los entrenadores de fútbol. No lo entiendo. Política, coronavirus, ¿por qué yo? Yo soy un simple tipo que lleva una gorra de béisbol y va mal afeitado", concluyó.

A Jurgen Klopp le preguntaron sobre el tema que preocupa al mundo entero: el coronavirus. El entrenador de Liverpool respondió de manera sorpresiva… y con razón. pic.twitter.com/c8Lw4iupMC — SportsCenter (@SC_ESPN) March 4, 2020

