¡Triste noticia para Egan Bernal! Murió el director del Team Ineos a los 40 años

Luto en el mundo del ciclismo. En las últimas horas se conoció que el director del Team Ineos, Nicolás Portal, falleció a sus 40 años. Así lo registraron varios medios internacionales a través de sus redes sociales.

Según informan, "el manager falleció este lunes de un ataque al corazón". Recordemos que Portal fue profesional desde 2002 hasta 2010. De igual manera, vistió las camisetas de importantes escuadras como el AG2R Prévoyance, Caisse d'Epargne-Illes Balears y el Sky.

Cabe resaltar que en 2009, Portal no corrió tras presentar, justamente, problemas cardiacos. Eso sí, dicha dificultad no fue impedimento para ganar una etapa de la Critérium del Dauphiné y finalizar tercero en el Campeonato de Francia de Ciclismo Contrarreloj.

Posteriormente, el propio Team Ineos se pronunció en redes sociales. Allí, aclararon lo acontecido. No obstante, se espera que en las próximas horas den a conocer nuevos detalles sobre su muerte.

"Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido compañero de equipo, colega y amigo Nico Portal, quien murió repentinamente esta tarde en su casa en Andorra"

