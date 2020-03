Llegó la hora de la verdad. La selección Colombia de tenis salta a la cancha en busca de un cupo al Grupo Mundial. Eso sí, la tarea no será nada fácil. Al frente estará, la todopoderosa Argentina. No obstante, la Albiceleste no contará con lo mejor de su nómina.

Diego Schwartzman, Juan Martín del Potro y Guido Pella no estarán por lesión. En esta ocasión, la nómina del equipo capitaneado por Gastón Gaudio será Facundo Bagnis, Leonardo Mayer, Juan Ignacio Lóndero, Horacio Zeballos y Máximo González.

Sin embargo, en lo extradeportivo existía otro un tema que preocupaba a Argentina. Teniendo en cuenta lo acontecido con la carne colombiana, la cual fue la posible causante del positivo por boldenona de algunos deportistas, entre ellos Robert Farah, el conjunto gaucho tomó sus medidas.

¿Cuál será la medida de la selección Argentina de tenis con la carne para evitar positivo por boldenona?

En entrevista con El Tiempo, el capitán Gastón Gaudio se refirió a la alimentación de su escuadra. Allí, dejó claro que ya habían analizado la situación. Razón por la que no dudaron un segundo en ser precavidos. Y es que no quieren exponerse ni arriesgarse.

"En el tema de la la alimentación tenemos nuestros cuidados. Por el tema de la carne compramos nuestra propia carne Argentina y también uruguaya y solucionamos ese problema. "

