El sentido y desgarrador mensaje de Egan Bernal por la muerte de su director de equipo

RIP Nico 💔 La gente debe saber que hoy hemos perdido a un ser muy importante para nuestro equipo, para el ciclismo y el deporte en general, (Nicolás Portal). Fue nuestro Director deportivo y la persona que desde el carro me guió en la mayoría de mis mejores recuerdos en este deporte. El siempre alegre, con buena energía, cabeza fría, calculador y mucha energía sabía guiar a todo un equipo en momentos difíciles. Siempre lo admire mucho. Ahora espero que desde algún lado siga acompañándonos de cierta forma a nosotros y a su familia.