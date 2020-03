Gianni Moscon es uno de los ciclistas más talentosos del pelotón. (Video) El compañero agresivo de Egan Bernal: descalificado por lanzarle a otro una bicicleta.

Sin embargo, su gran talento se ha opacado por su actitud constantemente antideportiva.

En esta ocasión, el compañero de equipo de Egan Bernal, Sebastián Henao, Brandon Rivera e Iván Sosa, volvió a ser noticia y no por sus resultados deportivos.

Mientras disputaba la clásica Kuurne-Bruselas-Kuurne, el italiano de 25 años se vio involucrado en un caída a más de 50 kilómetros de la meta.

Varios ciclistas resultaron involucrados en el incidente. Sin embargo, al querer reincorporarse rápidamente a la carrera y agarrar su bicicleta, Moscon lanzó otra bicicleta que le estorbaba al cuerpo del ciclista Jens Debusschere.

El suceso fue captado por las cámaras de transmisión de la carrera, por lo que los jueces tomaron rápidamente la decisión de descalificarlo por agredir al belga.

Una vez cominicada la decisión al equipo y al ciclista, Moscon se quitó los dorsales de la carrera, los rompió y tiró al piso, dejando una imágen aún peor.

Hi @GianniMoscon if you ever throw a bike again to a friend… I will put you between your frame and it will take me exactly 6sec. to do it ! Kind regards 🙋‍♂️

— zico waeytens (@ZicoWaeytens) March 1, 2020