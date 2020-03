Llueven críticas contra panelista de 'El Chiringuito' por afirmar que "Messi parece un exjugador"

Se disputó una nueva edición de El Clásico. Real Madrid y Barcelona midieron fuerzas en el estadio Santiago Bernabéu. Allí, los merengues se impusieron 2-0 con goles de Vinicius Júnior y Mariano Díaz.

Dicho resultado le devolvió el liderato a la casa blanca, que sueña con el título. Asimismo, aparecieron las críticas contra varios jugadores del conjunto culé, entre ellos, Lionel Messi, a quien no lo vieron en cancha.

Uno de los que se pronunció sobre el rendimiento de La Pulga fue Hugo Orlando Gatti. El Loco, en la emisión de El Chiringuito, entregó unas fuertes declaraciones tras afirmar que "Messi parece un exjugador".

"No hagamos un drama de la derrota. Le ganó bien el Madrid y ya, se acabó. Barcelona estaba cagado en la cancha y el Real no. He jugado mil años al fútbol. Messi es el mejor jugador del mundo, pero cuando tiene que aparecer, no aparece en partidos grandes. Me duele decirlo porque es argentino y porque lo quiero, pero no podés defenderlo. Si lo defienden, defiéndanlo futbolísticamente, pero cuando Messi parece un veterano, también díganlo. Últimamente, Messi parece un exjugador. Esa es la realidad"

Sus compañeros no podían creer lo que habían escuchado. Por eso, todos y cada uno de ellos le pidió explicaciones, las cuales llegaron. Eso sí, varios usuarios y televidentes atacaron a Gatti a través de las redes sociales.

"Ha perdido velocidad, ya no es el mismo en el mano a mano, está vencido mentalmente, ahora está cada vez más triste. No contagia nada. Sergio Ramos y Marcelo, que no vienen bien, le meten y sienten. Messi no está. Está inseguro, no define bien. No tengo nada con Messi, pero ahora no aparece. Contra Napoli tampoco estuvo. Si Argentina espera que dentro de tres años, Messi los salve, mala suerte"

🔥"MESSI parece un EX JUGADOR". TREMENDO PALO de #GATTI al argentino en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/dVAX0Lwmdk — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 2, 2020

