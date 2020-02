Se acerca el debut de la Selección Colombia en las eliminatorias con destino a Catar 2022. La Tricolor se enfrentará a Venezuela, en Barranquilla, el jueves 26 de marzo. A un mes de dicho encuentro, Carlos Queiroz tiene más dudas que certeza.

La principal pasa por la situación de James Rodríguez. En los últimos días se filtraron intimidades de una charla entre Carlos Queiroz y James Rodríguez, en las que el DT le dice al futbolista que no le garantiza la titularidad.

Ante esa insinuación, versiones periodísticas afirman que el jugador del Real Madrid le dijo en la cara a Queiroz que él a ser suplente de la Tricolor no vendría. "Yo a ser suplente no voy",manifestó el primer rumor que salió a la luz.

Luego, una segunda versión asegura que James nunca dio esa respuesta. Aunque no niega la existencia de la conversación, afirma que lo único que pasó es que Queiroz no le garantiza la titularidad, sin decisión final.

Carlos Queiroz contó qué habló con James y admite que pasa algo "raro"

Ahora, por fin apareció la palabra de Carlos Queiroz, quien no quiso dejar espacio a dudas.

"Lo que puedo decir es que nosotros, en la Federación cuidamos a todos los jugadores con mucha atención, con mucho cariño. El caso de James nos preocupa, sabemos que está en una situación difícil en este momento, es una situación que técnica y profesionalmente no es la mejor. Pero como otros jugadores que están jugando menos. El caso de James es muy raro, una temporada muy rara para él, pero todo el cuerpo técnico y yo personalmente estamos empeñados en ayudar a todos los jugadores y en particular en ayudar a James, que está en una situación un poco más complicada. No se discute la calidad de James, como Arias o Muriel, con lo que la situación no es fácil. Por eso estoy haciendo todo lo posible para que los jugadores lleguen lo mejore posible. La obligación que tengo es que todos lleguen bien", aseguró el DT.

La lista que debe presentar Carlos Queiroz saldrá a la luz 15 días antes del partido ante Venezuela. Ahí sabremos si James está y en la primera alineación, si será titular o suplente.

