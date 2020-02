La nueva versión sobre la charla de Queiroz y James y su posible ausencia en la selección

Se acercan las eliminatorias sudamericanas camino a Catar 2022 y no se puede dar ventaja alguna. La selección Colombia debutará ante Venezuela, en Barranquilla, en un camino que espera lo deposite en su tercer campeonato del mundo al hilo.

Sin embargo, antes de empezar el certamen ya Carlos Queiroz debe solucionar algunos problemas. Uno de ellos, tal vez el más importante, es qué hacer con James Rodríguez.

El futbolista más talentoso de la tricolor no es tenido en cuenta por Zinedine Zidane en el Real Madrid, lo que va en detrimento de su ritmo de juego. Por eso, Queiroz tuvo una charla con James en la que según versiones periodísticas, el jugador dijo que no acudiría a la cita de la selección si era para ser suplente.

Esa versión salió de parte de Javier Hernández Bonnet, quien reveló que esa fue la respuesta de James ante la insinuación del DT de que sería suplente. Ahora, horas después de que tomó fuerza dicho rumor, aparece otra hipótesis.

La nueva versión sobre la charla de Queiroz y James

Esta nueva versión sale de parte de Diego Rueda, quien confirma la reunión, pero niega tal respuesta de James. Primero lo dijo en el programa Conexión de WIN Sports y luego en el programa radial El Vbar de Caracol Radio.

"Creo 100% en mi fuente, la cual me dijo que a James le dijeron que no estaría como titular en la selección, pero James nunca dijo que si no era titular, no venía", manifestó Rueda.

"Creo 100% en mi fuente, la cual me dijo que a James le dijeron que no estaría como titular en la selección, pero James nunca dijo que si no era titular, no venía" @diegonoticia #OspinaFirme pic.twitter.com/u82hGuUXay — Conexión Win (@ConexionWIN) February 26, 2020

Colombia y Venezuela se enfrentarán el 26 de marzo, a las 3:30 de la tarde. Allí, se sabrá si James continuará siendo el líder dentro de la cancha o si deberá alentar desde el banco. Quince días antes saldrá la lista oficial de Queiroz.

Siga a Publimetro Colombia en Google News

También le puede interesar: