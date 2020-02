La trágica muerte de Kobe Bryant y su hija Gianna el 27 de enero de 2020 tomó por sorpresa al mundo entero. Las conmovedoras palabras de Michael Jordan en la despedida a Kobe Bryant

Siete personas más fallecieron cuando el helicoptero en el que se movilizaban chocó contra una pequeña colina. Las causas apuntan al mal clima.

Casi un més despues, este 24 de febrero se realizó la despedida de Kobe y su hija. El lugar elegido fue el Staples Center, estadio de Los Ángeles Lakers.

Más de 20.000 personas llenaron el recinto para darle el último adios a Black Mamba. Entre ellos, jugadores actuales y exjugadores de la NBA.

Hubo discursos de parte del mánager del equipo Rob Pelinka, la basquetbolista Sabrina Ionescu y el excompañero de Kobe, Shaquille O'Neal.

Sin embargo, las palabras más significativas fueron las de Michael Jordan, mejor jugador de la historia de la NBA y Vanessa Bryant, su esposa.

Jordan y Kobe coincidieron muy pocos años como profesionales.Aún así, forjaron una gran amistad fuera de las canchas. "Cuando Kobe murió, una parte de mí murió, y veo el estadio y una parte de todos murió"

Discurso de Michael Jordan:

“As I got to know him, I wanted to be the best big brother that I could be.”

Michael Jordan on Kobe Bryant. pic.twitter.com/dTSp7VDosP

— NBA TV (@NBATV) February 24, 2020