En Colo Colo están preocupados por los disturbios: "Hay un poco de miedo por lo que le pasó a Nicolás Blandi"

Han pasado ya cinco días de los incidentes ocurridos en el estadio Monumental que obligaron a suspender el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica y en el plantel albo todavía no olvidan lo sucedido con su compañero Nicolás Blandi, quien resultó herido por el lanzamiento de fuego de artificio a la cancha.

Es que el lateral-volante del Cacique Brayan Véjar admitió que en el conjunto popular quedaron con miedo por lo sucedido con el ex San Lorenzo."Nosotros queremos jugar, es nuestro trabajo. Si bien hay un poco de miedo por lo que le pasó a Nico, nosotros queremos jugar y no se olvida lo que está pasando afuera, de eso estoy súper consciente, pero el miedo es por lo que le pasó a Nico, ojalá no se vuelva a repetir", reconoció el ex Huachipato en conferencia de prensa.

"Nos pasa a nosotros también el tema de la presión. Ganando sería un hincapié para tomar la regularidad, nosotros queremos empezar a jugar bien, sumar puntos, porque hemos regalado nueve y viene el tema de la Libertadores, que es lo que anhelamos", añadió.

Además, sobre la pérdida de la titularidad, Véjar sostuvo: "En el Salvador (ante Cobresal) no tuve un buen partido, pasa por ahí, pero es un tema de que hay competencia sana, pero va alo que decida el técnico. Si bien no estoy jugando es por decisión de él".