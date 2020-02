¿Nairo Quintana envió un contundente vainazo contra Eusebio Unzué, director del Movistar?

Uno de los grandes cambios en el ciclismo lo protagonizó Nairo Quintana. El boyacense abandonó las filas del Movistar luego de ocho años llenos de triunfos para unirse al Arkea Samsic. Las especulaciones en torno a su salida fueron muchas. De hecho, más de uno habló de problemas internos.

Dichos rumores cobraron fuerza cuando Eusebio Unzué, director de la escuadra española, explicó por qué dejó que el colombiano se fuera del equipo. Allí, emitió unas palabras bastante polémicas que causaron revuelo alrededor del mundo.

"Nairo ya no está para pelear las grandes vueltas. Hace unos años marcaba la diferencia en la montaña. La lucha contra el crono le apartó de cosas mayores, pero siempre las estuvo acariciando. No está con nosotros porque creemos que su momento para pelear por las grandes generales pasó, no por otra cosa”

Nairo Quintana envió un vainazo contra el director del Movistar ¿Qué le dijo?

El boyacense no entró en discusión y pasó por alto esas palabras. Sin embargo, en entrevista con El Tiempo, sentó su opinión sobre el cambio del Movistar al Arkea. Cuando le preguntaron "¿Qué es lo que más le ha gustado del Arkéa?", no dudó un segundo en afirmar que "el apoyo del jefe", volviendo a abrir la puerta a anteriores especulaciones.

"El apoyo del jefe. Estuvieron dos semanas en Colombia. Querían ver, saber un poco más, porque los franceses creen que yo soy un depresivo o triste. No los franceses, sino los europeos, entonces querían venir a ver por curiosidad y ver las rutas, y se encontraron que no, que estamos jodiendo todo el día, y estamos en un buen entorno, muy contentos. Se llevaron muchas sorpresas y se fueron encantados"

