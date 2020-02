Una de las polémicas de la fecha cinco en la Liga BetPlay I-2010 tuvo como protagonista a Juan Carlos Osorio. El director técnico de Atlético Nacional se pronunció en torno al tiempo efectivo de juego. Y es que, según el entrenador, en el partido entre los verdolagas y el Cali, solo se jugaron 46 minutos y 48 segundos.

A raíz de dichas declaraciones, la Dimayor no dudó un segundo en publicar la "clasificación de los clubes según el tiempo efectivo de juego". Allí, quedó en evidencia que Nacional, Santa Fe y América son quienes menos juegan con la pelota.

⚽⏰Clasificación de los clubes según el tiempo efectivo de juego, disputadas las 4️⃣ primeras jornadas de la #LigaBetPlayDimayor I-2020 #DIMAYORINNOVA⚽⏰ Toda la información aquí 👉https://t.co/YrnxZC91mC pic.twitter.com/rOMd2Ixq8y — DIMAYOR (@Dimayor) February 18, 2020

Eso sí, en el programa "Primer Toque" de WIN Sports+, el periodista JJ Miranda aclaró varios temas y expresó que esos datos no están bien tomados. Y es que "este cuadro lo que define es el tiempo total de juego efectivo para los partidos de Patriotas, Pasto, Medellín y todos. No es como debería ser porque tendría que haber un señor llevando el tiempo de Nacional y otro señor llevando el del rival. Y no es así. Es el tiempo jugado corrido con un solo cronómetro para todo el partido, afirmó.

¿Cuál es el argumento de WIN+ para afirmar que la Liga de Colombia es mejor que las grandes de Europa?

Sin embargo, dejando a un lado la anterior explicación, el periodista enfatizó en otra tabla, donde se muestran los datos europeos de tiempo efectivo de juego. De acuerdo con esas estadísticas y tras un análisis uno por uno, JJ Miranda le envió un mensaje a quienes creen que las ligas grandes de Europa son mejores que la colombiana.

"Miren hasta la línea cinco, cuáles son las ligas en Europa que más fútbol efectivo tienen promedio por partido. La primera es Suecia con 59:07, es decir lo de Patriotas. Holanda o Países Bajos es la segunda. Finlandia es la tercera liga en Europa que más tiempo efectivo tiene la pelota rodando en campo. Vayan llevando tiempos para que ubiquemos a Colombia en esta lista. Para encontrar una grande tenemos que bajar hasta el sexto puesto, que es Alemania. La gran Bundesliga tiene tiempo efectivo jugado de 57:01. Luego sigue Francia en el puesto siete. Luego para encontrar otra liga grande tenemos que llegar hasta el puesto 14. Entre el 7 y el 14 están Eslovenia, Hungría y las demás ligas emergentes de Europa. España está en el puesto 20, después de Inglaterra"

"Entonces para usted que nos está viendo y dice, de pronto tiene razón porque juegan Salah, Cristiano Ronaldo, Messi y todo lo que quiera, es que Italia, es que Francia, es que Alemania. Nosotros en el Fútbol Profesional Colombiano ponemos la pelota más tiempo en juego real que en muchas de esas grandes ligas europeas"

¡Este es el tiempo de juego efectivo en las ligas europeas!#PrimerToque pic.twitter.com/vkyn3Kg6gH — Win Sports (@WinSportsTV) February 19, 2020

Siga a Publimetro Colombia en Google News

También le puede interesar: