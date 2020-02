Tolima vs. Internacional: Dura prueba, pero no imposible en el Murillo Toro por Copa Libertadores

Imposible no tomar precauciones cuando al frente está el doble campeón de América (2006 y 2010), Internacional de Porto Alegre. El equipo brasileño, a pesar de no atravesar por su mejor momento, siempre contará con el prestigio y la chapa de ganador que lo convierte en favorito. El link para Ver EN VIVO Tolima VS Internacional ONLINE GRATIS STREAMING AHORA Copa Libertadores 2020 lo encuentra más abajo

Una escuadra con Paolo Guerrero, Andrés D’Alessandro, Víctor Cuesta, Damián Musto y Wellington Silva en su plantilla, automáticamente se perfila como candidata a dar la pelea en cualquier torneo y más cuando está en juego el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Sin embargo, Tolima tiene con qué dar el batacazo. Si bien sufrió la salida de Alberto Gamero, Hernán Torres ha demostrado tener las credenciales para asumir un reto de esta magnitud. Basta con recordar lo hecho por el estratega con Millonarios en la Sudamericana de 2012, donde, contra todo pronóstico, alcanzó las semifinales.

Eso sí, aún restan algunos detalles por corregir. La baja efectividad no les ha permitido a los pijaos dar el paso definitivo. De hecho, en la Liga BetPlay, más allá de seguir invictos, tan solo han ganado uno y empatado tres. Pero eso no podrá pasar contra los hombres de Coudet. En el Murillo Toro, Tolima tendrá que ser contundente.

