Huracán vs. Nacional: Osorio y sus dirigidos, a sellar la clasificación en Copa Sudamericana

La incertidumbre y las dudas invaden las toldas del Atlético Nacional. Luego de ocho partidos disputados en 2020, entre amistosos y partidos oficiales, el equipo no convence. De hecho, las críticas y los señalamientos no se han hecho esperar. El link para Ver EN VIVO Huracán VS Atlético Nacional ONLINE GRATIS STREAMING AHORA Copa Sudamericana 2020 lo encuentra más abajo

Para muchos, Juan Carlos Osorio es el gran responsable. Su metodología basada en la rotación y las decisiones que toma no gustan en la hinchada, cuya paciencia parece agotarse. Y es que, en más de una ocasión, el conjunto antioqueño se ha visto bastante mal en el terreno de juego.

La Copa Sudamericana se convirtió en el verdadero salvavidas del director técnico. La goleada 3-0 sobre Huracán en la ida fue un pañito de agua tibia en medio de tantos ataques de la afición y la prensa. Sin embargo, los seguidores verdolagas no se conformarán y exigirán más.

Es así como, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, el verde paisa dejará a un lado las especulaciones para saltar a la cancha con el objetivo claro: clasificar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Además, no tiene otra opción. En caso de no conseguirlo, de seguro, se vendrán drásticas decisiones y cambios.

Día: 19 de febrero

Hora: 5:15 p.m.

Canal: Directv Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)