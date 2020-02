(Fotos) Molestia por portada del medio impreso que relaciona a Millonarios con Bolivia

Con motivo de la visita de los azules a La Paz, para enfrentar a Always Ready en la vuelta de la primera fase de Copa Sudamericana 2020, este polémico medio intentó ser creativo. Y aunque no es la primera vez, la portada del Periódico Deportivo que relaciona a Millonarios con Bolivia no gustó para nada a los 'embajadores' y ha sido tomada para burlas por los rivales.

En primera medida hay que destacar que este medio tiene una imagen y colores similares al clásico Diario Deportivo, pero este medio desapareció hace muchos años y no es el medio tradicional que se conocía en los 90s. Además tampoco tiene relación con El Deportivo, que era otro impreso que circulaba por el país, pero que dejó de estar en físico para tener una versión netamente web.

Y en las primeras palabras de este texto afirmamos que es "polémico", porque en el pasado ya se han dado portadas, artículos, editoriales, títulos y demás contenidos a favor de algún equipo o en contra de otros. Incluso en temas de otros deportes también se han dado publicaciones de este tipo, que molestaron a los lectores.

En la edición del lunes 17 de febrero se vio la imagen editada de Alberto Gamero y David Macalister Silva y puesta sobre cuerpos y atuendos de habitantes tradicionales de las sierras y montañas de Bolivia, además de una llama. Aunque no es algo ofensivo en sí, en redes sí se ha tomado para tomar como ofensa y burla la comparación, además debe recordarse que esta comparación se ha usado para burlas y ofensas.

En la portada, acompañando la imagen, se lee:

"¡Arde Bolivia!

Se calienta el duelo del jueves entre Millonarios y el modesto Always Ready en la temible altura de La Paz"

Además, hay que recordar que el editor de este medio es reconocido hincha de Santa Fe y en el pasado ha tenido editoriales definiendo al club 'cardenal' y menospreciando a rivales y personas oriundas de otros sitios diferentes a Bogotá. Algo que también ha dado mucho para hablar y polemizar.