Real Madrid vs. Celta de Vigo | Obligados a ganar

Partido bisagra en el estadio Santiago Bernabéu. Aunque el equipo de Zinedine Zidane sea amplio favorito ante el Celta de Vigo, el mundo Real Madrid sabe la presión que tiene luego de la victoria de Barcelona ante Getafe. En estos momentos, ambos gigantes de España comparten la cima del campeonato. El link para ver EN VIVO Real Madrid vs Celta de Vigo GRATIS ONLINE lo encuentra más abajo.

Sin embargo, Zizzou no teme al desafío y sabe que su equipo está caminando bien. Eden Hazard sigue en cuidados, lo mismo que James Rodríguez. Por otro lado, es una incógnita la presencia o no de Gareth Bale. No obstante, en el club merengue creen que con lo que tienen basta y sobra, a causa del funcionamiento. Asimismo, están apremiados por conseguir puntos, a semana y media que comience el duelo ante Manchester City, por la Champions.

Si el Real Madrid tiene premura, el Celta no se queda atrás. Los gallegos están en zona de descenso luego del triunfo de Mallorca. Por eso, en Vigo los ánimos están caldeados y esperan que los celestes rescaten al menos el empate en la capital española.

EN VIVO Real Madrid vs Celta de Vigo GRATIS ONLINE

Día: 16 de febrero

Hora: 3:00pm

Canal: DirecTV Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)