Egan Bernal recibió el apoyo de su padre gracias al 'jugo de cangrejo' que le preparó su madre

Egan Bernal es una de las grandes figuras del deporte colombiano. Su título conseguido en el Tour de Francia ha dado de qué hablar en todo el mundo. Y es que se convirtió en el primer sudamericano en ganar dicha carrera.

Sus declaraciones siempre son noticia. Por eso, en la entrevista con el humorista Suso del programa 'The Suso's Show' no fue la excepción. Allí, contó varias anécdotas que dieron de qué hablar. Una de ellas fue sobre la manera en que consiguió recibir el apoyo de su padre.

¡Imperdible anécdota! ¿Cómo Egan Bernal recibió el apoyo de su padre?

"Llegó un día que me cansé, como a los 12 años, y dije: ‘hoy le voy a ganar’. Entonces mi mamá me hizo ‘caldito’, huevos y hasta jugo de cangrejo, con mora, miel, cola granulada y qué más era, hasta borojó yo creo que le echaba. Entonces mi mamá dijo 'hoy tiene que ganarle a su papá para que no se la monte más y lo apoye'. Ese día le gané y me vio las ganas que tenía de montar bicicleta que a partir de ese día me apoyó totalmente"

#TheSusosShow | @Eganbernal le confiesa a Suso que uno de los momentos más memorables en su vida fue poder ganarle una carrera a su padre, pues esto le significo tener el apoyo total de él. 👏 📺: https://t.co/byollSVmyc pic.twitter.com/9NOwlFdnkj — Caracol Televisión (@CaracolTV) February 16, 2020

