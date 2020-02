¡La hinchada colombiana fue protagonista! El emotivo video con el que la Fifa celebró San Valentín

El 14 de febrero es una de las fechas más especiales alrededor del mundo. Millones de personas esperan ese día para compartir con sus parejas y celebrar San Valentín. Por eso, es normal ver publicaciones, fotos, videos, mensajes y demás haciendo alusión a ello. (Encuentre más abajo cómo la Fifa celebró San Valentín con emotivo video publicado en redes sociales)

Y el fútbol no ha sido la excepción. La Federación Internacional de Fútbol Asociación​ (Fifa) emitió un video bastante emotivo. De hecho, las reacciones de los hinchas no se hicieron esperar y no dudaron en compartirlo y darle 'me gusta'.

Allí, se observan grandes figuras del fútbol como Megan Rapinoe y Robert Lewandowski. Asimismo, recuerdan importantes momentos como el título de Francia y Estados Unidos, quienes ganaron el Mundial masculino y femenino, respectivamente.

Eso sí, otro de los aspectos que llamó la atención y gustó fue la presencia de los hinchas, quienes prendieron la fiesta en los estadios. Y es que hasta la afición de la selección Colombia apareció en el video.

¡Pone los pelos de punta! Fifa celebró San Valentín con emotivo video publicado en redes sociales

