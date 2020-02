VIDEO | Por insultos machistas del árbitro, jugadoras se negaron a continuar el partido

Reprochable e indignante situación se presentó en España. En medio de un partido de fútbol, según informó el periodista Josep Pedrerol y acorde con las denuncias, el árbitro hizo comentarios machistas contra las jugadoras. Así lo informaron en la nota.

"'Sois unas nenazas', 'no sé cómo jugáis al fútbol', 'qué vergüenza dais', 'qué asco de partido', 'si no entiendes de fútbol, mejor cállate', son los comentarios machistas hacia las jugadoras que denuncia el Crevillente. 'Estas ofensas y vejaciones a la mujer no se pueden consentir'. Lo escucharon durante todo el partido y luego de varias expulsiones, estalló todo. 'No se puede permitir que gente así arbitre. Qué falta de respeto a las jugadoras.""

Ante dicho suceso, la futbolista del Crevillente F.C., Inma Martínez, se pronunció. En entrevista con Jugones, reveló que "las jugadoras se fueron al vestuario llorando de la impotencia". Sin embargo, dicha versión fue negada por Jesús Cañizares, presidente del SPA Alicante. "Las jugadoras dijeron no haber escuchado absolutamente nada ni ninguna palabra machista por parte del partido. Sí tal vez algún comentario diciendo '¡Vaya tela de partido!' pero ya".

En definitiva, las jugadoras del Crevillente se negaron a continuar el compromiso. Además, el central de la contienda se vio en la obligación de solicitar que lo escoltara la Guardia Civil, ya que la molestia de los aficionados era evidente. De hecho, varios asistentes le gritaron: "Sin una mujer no estarías aquí, piénsalo".

