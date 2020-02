Huachipato vs. Deportivo Pasto | El líder de Colombia, ahora a nivel continental

El líder merecido del fútbol colombiano, Deportivo Pasto, buscará repetir sus buenas actuaciones a nivel local, ahora en la Copa Sudamericana. Allí, el sorteo lo emparejó con Huachipato de Chile, equipo de la ciudad de Talcahuano. El link para ver EN VIVO Huachipato vs Deportivo Pasto GRATIS ONLINE lo encuentra más abajo.

El conjunto que dirige Diego Corredor va con el plantel completo a tierras australes. Aunque no lo tendrán al goleador Jeison Medina, quien se quedó en Colombia recuperándose de algunas molestias físicas. No obstante, el equipo volcánico cree que goles no le faltarán, si se le presentan las oportunidades en el estadio CAP Acero.

A propósito, los acereros no viven un gran presente en el campeonato chileno. Del torneo austral apenas se han disputado tres jornadas en este 2020. Con cuatro puntos, Huachipato se ubica décimo de 18 equipos. Por eso espera que la Sudamericana se transforme en la oportunidad de recomponer el camino.

La principal figura del conjunto argentino es el goleador argentino Juan Sánchez Sotelo. El delantero, quien pasó por Racing de Avellaneda, es la carta de gol del equipo que dirige el paraguayo Gustavo Florentín.

EN VIVO Huachipato vs Deportivo Pasto GRATIS ONLINE

Día: 12 de febrero

Hora: 2:45pm

Canal: DirecTV Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)