La contrarreloj por equipos dio a Education First la punta del Tour Colombia

La primera etapa mostró la superioridad de los equipos World Tour y una victoria para el equipo de Rigoberto Urán y Daniel Martínez. Jonathan Caicedo, primer líder.

El inicio del Tour Colombia mostró un desempeño muy destacado del equipo Education First, que dominó las alturas de Tunja para ganar la contrarreloj por equipos. La sorpresa de la jornada fue el Rally Cycling, un equipo continental que se metió entre los más importantes del mundo.

El Rally marcó puntos muy por delante de los continentales y nacionales. Incluso el 19:00 que obtuvieron los corredores norteamericanos superó los tiempos del UAE Emirates y del Movistar. El Movistar sufrió por la falta de grandes rodadores y quedó con un decepcionante 19:03. El Emirates perdió un segundo que lo sacó del podio de la etapa y lo puso a empatar con el EPM – Scott.

Aún así, a la llegada del Deceunick – Quick Step el sueño del Rally terminó. La potencia de Julian Alaphilippe, Bob Jungels y Álvaro Hodeg le dio un 18:46 que puso al equipo belga en la "silla caliente". El francés entró de primero y se puso como líder parcial de una carrera en la que había ganado dos etapas en las dos ediciones anteriores.

Pero desde el punto intermedio el Education First se impuso notoriamente. Destrozó el cronómetro con un 18:01 que le permitió llegar con muchísima potencia y ser líder holgado, como lo hizo en Medellín el año anterior. El primer líder fue el ecuatoriano Jonathan Caicedo, pero un cambio de chip puso parcialmente a Rigoberto Urán de líder. 'Rigo', en realidad, se quedó atrás resentido por sus leciones.

Desde ahí, no hubo más sino esperar a que pasaran los equipos restantes. El Ineos de Egan Bernal y Richard Carapaz no tuvo la potencia suficiente para disputar al Education First. De hecho solo llegó al tercer lugar, mientras que el Rally Cycling obtuvo un cuarto puesto muy meritorio.

Lo que viene

Este miércoles, entre Paipa y Duitama, la carrera tendrá una jornada tranquila. 154 kilómetros llevan a la meta en Duitama, donde se disputará la jornada al embalaje. Álvaro Hodeg (Quick Step), Edwin Ávila (Israel) y Juan Sebastián Molano (UAE Emirates) son los primeros favoritos de esta jornada. Aún así, los bonos en los embalajes pueden hacer que, entre los corredores del Education First, haya disputa para buscar la general.

Clasificación de la etapa 1 del Tour Colombia 2020

Education First: 18:01 Deceunick – Quick Step: 18:46 (a 45'') Ineos: 18:47 (a 46'') Rally Cycling: 19:00 (a 59'') UAE Team Emirates: 19:01 (a 1:00) EPM – Scott: 19:01 (a 1:00) Movistar: 19:03 (a 1:01) Israel Start-Up Nation: 19:22 (a 1:21) Team Medellín: 19:23 (a 1:22) Uno X Norwegian: 19:33 (a 1:32)

Clasificación general del Tour Colombia: