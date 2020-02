¡Real vergüenza! El Madrid fue goleado y eliminado de la Copa del Rey

¡Real palazo! La Copa del Rey es sin duda la copa de las sorpresas y esta vez le tocó sufrirla al Real Madrid. El equipo merengue no conocía la derrota en lo que va de 2020, pero la Real Sociedad le bajó los humos y lo echó de la competencia con un contundente 4-2 en el Santiago Bernabéu.

No hay cuña que más apriete que la del mismo palo y hoy el Madrid lo sabe. La gran figura fue el noruego Martin Odegaard, quien abrió la cuenta. En el primer tiempo, los vascos se pusieron adelante y así se fueron al descanso.

James Rodríguez jugó la primera mitad, pero al inicio del segundo tiempo Zinedine Zidane apostó por los de siempre y el colombiano salió. Sin embargo, al francés no le salió bien y Aleksandr Isak puso el 2-0 a favor de los de San Sebastián.

Isak estaba en su noche y pronto marcó el 3-0. El Santiago Bernabéu estaba en silencio.

Real Madrid estaba groggy, pero Marcelo descontó para meterlos en partido.

Sin embargo, al Madrid no le dejaron reaccionar, cuando Mikel Merino transformó el triunfo en goleada.

Con pundonor, el merengue insistió hasta el final y puso el 2-4 gracias a Rodrygo.

En tiempo de descuento, Nacho le dio suspenso al partido con el 3-4, pero el resultado no se modificó. Real Sociedad a semifinales.

Nacho Scores. Imagine if we didn't conceded a goal from areola's mistake or Vini's goal wasn't denied by VAR.

Real Madrid : 3-4 : Real Sociedad pic.twitter.com/LHGX4cm1TP

— Real Madrid Guy (@Madridista165) February 6, 2020