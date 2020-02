¡La primera de Gamero! Millonarios por fin ganó en este 2020 y lo hizo por Copa

Poco importó que fuera día sin carro en Bogotá. Miles de hinchas colmaron El Campín, cumpliéndole la cita al conjunto embajador en su estreno internacional y el equipo respondió. Desde el pitazo inicial, Millonarios fue un bólido en la cancha.

Bastaron cinco minutos para el primero grito de gol. En medio de la presión, los albiazules consiguieron un tiro de esquina a favor. Al cobro llegó Elvis Perlaza, quien puso el balón como con la mano en la cabeza de David Macaslister Silva. El mediocampista, libre de marca, conectó de cabeza y anotó el 1-0 parcial. Fiesta en el estadio.

GOOOLAZO DE MIIILLOOOS!

GOOOLAZO DEL AZUUUL! 💙💙

GOOOLAZO DE MACKAAALISTER! (🇨🇴 MLLS 1-0 AWRD 🇧🇴) pic.twitter.com/y4SKVOicSB — Colombian Gooolazo (@ColombiGooolazo) February 7, 2020

En medio de cánticos, el cuadro capitalino continuó asediando a Always Ready, que no lograba salir del aturdimiento. Fue así como, sobre los 20 minutos, José Ortiz asistió a Ayron del Valle, dejándolo mano a mano, para el segundo, pero desperdició la oportunidad. El lamento de los aficionados azules lo decía todo, no lo podían creer.

Sin embargo, el 2-0 estaba caliente. Más temprano que tarde sería un hecho y así fue. Un saque de meta de Wuilker Fariñez, ayudado por la descoordinación defensiva de la escuadra boliviana, culminó en los pies de Hansel Zapata. El delantero, frente al arquero, no falló y amplió la diferencia.

GOOOLAZO DE MIIILLOOOS!

GOOOLAZO DEL AZUUUL! 💙💙

GOOOLAZO DE HAAANSEEEL! (🇨🇴 MLLS 2-0 AWRD 🇧🇴) pic.twitter.com/LTMsycZD8E — Colombian Gooolazo (@ColombiGooolazo) February 7, 2020

Luego de haber hecho el desgaste en el primer tiempo, en la parte complementaria, Millonarios bajó las revoluciones. A pesar de no haber sufrido en ningún momento, tampoco se acercó al área rival.

Los hombres de Alberto Gamero manejaron el balón a su gusto, el tiempo pasó y el partido finalizó 2-0. Con dicho resultado, los embajadores viajarán a Bolivia para sellar su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana.

Por: Sebastián Gómez.