¿Alerta en Barranquilla? Teo habló de su posible retiro en Junior

Teófilo Gutiérrez es el último ídolo del Junior de Barranquilla. Al lado de Sebastián Viera, son los dos referentes del equipo que ha dominado los más recientes años del fútbol profesional colombiano.

Sin embargo, nada dura para siempre. El delantero comienza a asumir que tiene una edad abultada y que su retiro está cerca. En entrevista concedida al diario El Heraldo, Teo habló sin tapujos de su posible retiro en breve.

¿Alerta? Teo Gutiérrez habló de su posible retiro como profesional

Periodista: ¿Y hasta qué edad quiere jugar?

Teo: Hasta que Dios permita. Cuando Él diga ya basta. Voy a dejar el fútbol, el fútbol no me va a dejar a mí.

Periodista: ¿De qué depende?

Teo: Tiene que ver con el amor, cuando no sienta nada.

No obstante, otra respuesta dio un parte de tranquilidad, ya que mínimo hasta 2022 Gutiérrez seguirá dando batalla. La razón, las ganas que tiene Teo de vestir la camiseta tricolor en el próximo Mundial de Fútbol.

Periodista: De pronto va a Catar…

Teo: Hay que comprar el traje y el camello. Uno lo dicen en broma, pero las palabras tienen poder. Klose jugó a los 37 años en el Mundial de Brasil y fue campeón. Yo le dije a mis compañeros: ‘yo no duermo hasta que Dios me permita nuevamente ponerme la amarilla’. Si Dios y el entrenador me dan la oportunidad… Mi anhelo es ponerme la amarilla, esa es mi pasión.

