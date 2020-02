Rigoberto Urán: "Ya somos el mejor ciclismo del mundo"

Empieza el 2020 con el Tour Colombia. ¿Qué esperamos de Rigoberto Urán para la temporada?

No pude estar para los Campeonatos Nacionales porque no estoy a punto. Estoy entrenando bien, pero para correr, aún no. Estamos esperando a que llegue el equipo del Tour Colombia, pero no es seguro que estemos ahí. Me hace mucha ilusión compartir con la afición colombiana, pero tenemos que evaluar si estoy listo para correr o no. Mi intención es correr el Tour Colombia. Sobre todo en Boyacá, que es una región muy linda, y la última etapa en Bogotá, con tanta afición. Estamos haciendo todo lo posible, pero no queremos acelerar el proceso de recuperación.

¿Cuáles son los objetivos de Rigoberto Urán para la temporada 2020?

Mis objetivos son Tour de Francia y Juegos Olímpicos. Queremos estar bien y competitivos. Estoy haciendo todo lo que tengo al alcance para estar en Tour Colombia. Lo más bonito sería arrancar en Colombia, pero lo fuerte se viene en Cataluña o en País Vasco. Estamos dándolo todo para arrancar bien la temporada.

¿Han cambiado los objetivos del equipo Education First en el 2020?

Para el equipo es muy importante tener una buena presentación en las mejores carreras. Tenemos un Tour, un Giro, pero también en las carreras de un día. El año pasado nos fue muy bien en las clásicas, con el Tour de Flandes que ganó Alberto Bettiol. El Tour Colombia también es muy importante para el equipo, hemos hecho dos podios en los dos años.

Se vienen los Juegos Olímpicos, donde ganó una medalla de plata. ¿Cómo ve Rigoberto Urán la prueba en Tokio?

Los recorridos olímpicos son muy especiales porque es un día y las selecciones solo tienen cinco corredores. Así que la carrera es muy loca. Tokio tiene un recorrido duro, exigente, con mucho calor. De momento somos 15 preseleccionados, pero faltan cinco meses de competición y pueden pasar muchas cosas, caídas, enfermedades… Queremos llevar al equipo en su mejor forma, y espero estar ahí.

¿Le falta a Colombia un mundial para tener el mejor ciclismo del mundo?

Solamente faltaría un equipo, pero en este momento el mejor ciclismo del mundo es el colombiano. Somos la camada más imporrante. En las clasificaciones de la UCI somos segundos, terceros, y antes no éramos ni top 20. Estamos en el Tour, el Giro, todas las etapas que se gana Fernando Gaviria, Álvaro Hodeg… Nosotros somos admirados en el ciclismo europeo. El Mundial es muy importante, pero es solo una carrera.

