Cada vez resta menos para el inicio de una de las carreras más importantes del país. Una nueva edición del Tour Colombia abre sus puertas a varios de los mejores equipos y ciclistas del mundo. Desde el 11 de febrero y hasta el 16 de febrero, los colombianos disfrutarán de ciclismo de élite.

Julian Alaphilipe, Richard Carapaz, Bob Jungels y Fabio Aru engalanarán las carreteras de Boyacá y Bogotá. De igual manera, la cuota cafetera correrá por cuenta de Egan Bernal, Fernando Gaviria, Esteban Chaves y Daniel Martínez, sumado a otros cuantos que esperan dejar en alto su nombre.

Sin embargo, en los últimos días se conoció una infortunada noticia. Iván Sosa, hombre del Team Ineos no estará presente en el Tour Colombia 2.1. Así lo anunció el propio equipo a través de sus redes sociales.

La razón de dicha baja se debe a la dura caída que sufrió en el Campeonato Nacional de Ruta. De igual manera, revelaron que Leonardo Basso ocupará su lugar en la escuadra. Eso sí, aún se desconoce la gravedad de la lesión y el tiempo de recuperación para regresar a competir.

Leonardo Basso will replace Sosa at @TourColombiaUCI – his first race of 2020 for Team INEOS.

Basso began his season competing for the Italian national team at #VueltaSJ, where he helped @GannaFilippo finish second overall. pic.twitter.com/Is7qFpS7p5

— Team INEOS (@TeamINEOS) February 3, 2020