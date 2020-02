¡Conozca la verdad sobre el caso de supuesto dopaje! El partido más difícil de Robert Farah se va a tie break

Pasan las semanas y la ansiedad en Robert Farah va in crescendo. Una suspensión provisoria lo sacó de las pistas, privándolo de disputar el Abierto de Australia, para el que se estaba preparando desde diciembre.

El 14 de enero, “la ITF (Federación Internacional de Tenis) le comunicó al jugador la presencia de boldenona en una prueba”. Recordemos que en noviembre de 2018, el Comité Olímpico Colombiano hizo una advertencia a sus deportistas para que se mantuvieran alerta por las carnes de Colombia que podían estar contaminadas por dicha sustancia.

Por eso, aunque los días han sido duros, Farah está empeñado en demostrar su inocencia y todo hace indicar que ese esfuerzo va por buen camino. Al menos, así lo demostró un comunicado que se filtró.

La información no es oficial. De hecho, tanto el jugador como la ITF, el presidente de la Federación Colombiana de Tenis y el padre del deportista afirmaron que aún no hay una decisión definitiva. Sin embargo, la luz al final del túnel es cada vez mayor. Y es que, cuando recién se conoció el positivo, se hablaba de una sanción de bastante tiempo.

Por ahora, será cuestión de horas, días o semanas para conocer el desenlace. Mientras eso sucede, se deberá manejar con cautela, ya que está en juego el futuro profesional de uno de los mejores tenistas del país y la oportunidad de volver a ver al Colombian Power, junto con Juan Sebastián Cabal.

El contenido del correo llena de tanta esperanza al país que incluso se habla de un posible regreso a las canchas en el ATP 500 de Río de Janeiro a realizarse después del 17 de febrero.

Farah se pronunció, pero luego lo borró…

Robert Farah asegura que aún no hay decisión sobre el caso.

Las voces sobre el caso

“No conocemos ni tenemos datos sobre esta nueva información que se maneja. Todo lo está llevando, directamente, Robert con sus abogados. Sin embargo, sí creemos que en pocos días tendremos muy buenas noticias”, David Samudio Gómez, presidente de la Federación Colombiana de Tenis

🎾 David Samudio Gómez, presidente de @fedecoltenis, habla sobre la situación del tenista Robert Farah

“Llevamos tres semanas tratando de trabajar muy rápido. Por la cantidad de boldenona que tenía en la sangre, no es dopaje, sino una intoxicación. Vamos armando muy bien la defensa y creo que en estos días habrá un fallo oficial”, Patrick Farah, padre del tenista Robert Farah

¿Absuelto o no? El documento de la discordia

Un correo filtrado con una información esperanzadora sobre el caso de Robert Farah dio de qué hablar. De hecho, más de uno se atrevió a afirmar que la novela había tenido un final feliz. Sin embargo, no se percataron de que, en primera instancia, no era un pronunciamiento oficial por parte de la ITF (Federación Internacional de Tenis) y, segundo, que lo revelado en dicho documento no confirmaba nada, más allá de que expresara que “los abogados de la ITF habían hablado con la ITF y ahora están de acuerdo, en principio, con un resultado de no culpa”. Por eso, el propio tenista emitió un mensaje en redes aclarando que “la investigación aún está en proceso y no hay decisión sobre el caso”. Asimismo, la ITF afirmó que “la investigación sigue en curso y no se puede decir que esta fue favorable por la misma razón. No hay nada nuevo”.

¿Qué argumentos usa la defensa de Robert Farah?

“La carne que consumió Robert en la casa de su mamá fue adquirida en un almacén de cadena, cuyo lote pudo haber estado contaminado por la sustancia boldenona”. “La boldenona es de venta, absolutamente, libre en Colombia para alimentación del ganado vacuno. Se certificó por parte de Fedegán (Federación Colombiana de Ganaderos) que, efectivamente, la boldenona está contenida de manera normal y libre en la carne que consumen los seres humanos. No es perjudicial para la salud, pero sí puede arrojar positivo”. “Lo que se encontró en la muestra que arrojó positivo en Robert Farah, fue presencia de boldenona en un nanogramo, es decir, una millonésima parte de un gramo. Fue positivo y el doping no considera la cantidad, solo si es o no es, pero al ser un solo nanogramo, es una consideración que la defensa esgrimió para tener en cuenta”. “En el examen previo al retorno de Farah a Colombia, que se le practicó en Shanghái, arrojó negativo. Lo que quiere decir que el positivo que arrojó en Colombia estuvo asociado al consumo de carne y de ahí viene el nanogramo que se le encontró en su sangre”. “Farah no es ni el primero ni el único deportista colombiano que ha dado positivo por boldenona en el país. Lo que tipifica un riesgo para los atletas que consuman ganado vacuno. Puede dar positivo, pero eso no implica ni un castigo ni una sanción”.

