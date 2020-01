Deportista colombiano se electrocutó en sendero peatonal mientras entrenaba

Insólito. Jean Hernández era un ciudadano que como todos los días hacía ejercicio en un sector de Santa Marta. En el sendero Ziruma todo era normal hasta que al apoyarse en una baranda recibió una descarga eléctrica.

El hombre cayó desmayado tras el impacto y auxiliado por personas que allí estaban. Enseguida fue trasladado a un puesto de salud, donde se recupera de manera satisfactoria, a pesar de presentar algunas quemaduras en su cuerpo.



"Estaba estirando, toqué la baranda y sentí que me pateó. Gracias a Dios no quedé pegado allí, donde estuviera sudado me hubiera dado un infarto", aseguró el afectado.

Al parecer, un cable eléctrico suelto hizo contacto con el aluminio de la baranda, lo que generó la descarga eléctrica. La empresa de alumbrado público de Santa Marta lamentó el hecho y tomó las precauciones para que algo así no vuelva a ocurrir.

"Enviamos cuadrillas al punto, revisamos las condiciones en las que estaba. Se aisló el cableado y ordené que se revisaran todos los puntos del sendero", aseguró Carlos Páez, gerente de las empresas públicas de Santa Marta. Asimismo, se comprometió a poner señalizaciones que adviertan a las cientos de personas practican deporte por dicho sendero peatonal.

