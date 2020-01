¿Sí es candidata? Brasil sufrió más de la cuenta para imponerse sobre Perú en el Preolímpico

La Verdeamarelha saltó a la cancha y, como es costumbre, dividió el estadio desde el pitazo inicial. Entre los miles de hinchas que asistieron al Centenario, algunos apoyaron a los dirigidos por Andre Soares Jardine por ser favoritos, mientras que otros alentaron a los incas, ya que lo consideraban el más pequeño y querían sorpresas. (Encuentre más abajo el video goles Brasil VS Perú Torneo Preolímpico 2020 por la Fecha 1 del Grupo B)

A pesar de las ausencias en su plantilla, ya que varios clubes no prestaron a sus jugadores, la Canarinha demostró por qué es candidata. En los primeros minutos, Brasil tomó las riendas del encuentro. Con velocidad, dinámica y pases precisos y filtrados, generaron varias ocasiones de peligro. De hecho, fue gracias al guardameta Renato Solís que el marcador no se abrió sino hasta el final de la parte inicial.

El arquero inca respondió en más de una ocasión. Sin embargo, a los 43, no pudo hacer nada. Paulinho recibió una maravillosa asistencia por parte de Bruno Guimarães y anotó el 1-0 parcial, prendiendo las alarmas en las toldas peruanas.

En la segunda mitad, los dirigidos por Nolberto Solano cambiaron su postura y le jugaron de igual a igual a la todopoderosa, Verdeamarelha. Incluso, por momentos, inclinaron la cancha a su favor, causaron peligro y se acercaron al empate. No obstante, la mala definición y la falta de contundencia por parte de sus delanteros les impidió alcanzar la tan ansiada igualdad y todo culminó 1-0 a favor de Brasil.

Assistência MARAVILHOSA do Bruno Guimarães e gol do Paulinho no final da primeira etapa: Brasil 1×0 Peru pic.twitter.com/pUZHxF94JN

— Goleada Info (@goleada_info) January 20, 2020