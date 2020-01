¡Es oficial! Nairo Quintana no correrá una de las tres grandes del ciclismo mundial en 2020

Una de las noticias que más revuelo causó tuvo como protagonista al ciclista boyacense, quien después de varios años militando las filas del Movistar Team, llegó al Arkea Samsic. Dicho cambio generó una lluvia de comentarios. De hecho, algunos enfatizaron en que no estaría en todas las grandes, lo que perjudicaría al colombiano. Y así fue. En las últimas horas se conoció que Nairo Quintana no correrá el Giro de Italia 2020.

El nacido en Tunja ha brillado en todas y cada una de las grandes a lo largo de su carrera. En primera instancia, fue tres veces podio en el Tour de Francia. Asimismo, ganó La Vuelta a España en 2016 y el Giro de Italia en 2014. Razón por la que su mayor anhelo es coronarse campeón en territorio francés, gesta que Egan Bernal consiguió en 2019.

Así confirmaron que Nairo Quintana no correrá el Giro de Italia 2020

Teniendo en cuenta que el Arkea Samsic, nuevo equipo de Nairo Quintana, no tiene la ficha de World Tour, debía esperar por la invitación para correr las grandes. Para el Tour de Francia recibió el llamado. Sin embargo, no fue así para el Giro de Italia, donde no estará presente. Así lo anunciaron a través de las redes sociales.

Here are the 22 teams of the Giro d'Italia 2020! | Ecco le 22 squadre che parteciperanno al Giro d'Italia 2020! | Ya están los 22 equipos que participarán en el Giro d'Italia 2020! pic.twitter.com/spXmuHCNuI — Giro d'Italia (@giroditalia) January 16, 2020

La buena noticia es que Nairo Quintan y el Arkea Samsic sí estarán en la Tirreno Adriático, Milán-San Remo y la Strade Bianche. Razón por la que le boyacense no se quedará con los brazos cruzados y podrá prepararse para conseguir su mayor anhelo: el Tour de Francia.

