Los grandes cracks que tienen edad, pero no estarán en el Preolímpico sub 23

¡Qué torneo preolímpico tendríamos si vinieran todos! El talento sudamericano no se extingue, pero sí está rentado por los euros del Viejo Continente. Los que sufrimos somos los de este lado del charco, que aunque nos emocionemos con nuestras selecciones sub 23, no podremos ver en cancha a auténticos cracks de talla mundial. ¿Y si para París 2024 hacemos el Preolímpico en una fecha en la que estén todos disponibles?

🇨🇴 Colombia: Extrañará a Luis Díaz

En Porto están que alucinan con el nivel que está mostrando el guajiro en esta temporada. En apenas seis meses con la camiseta del Dragao ya metió 10 goles, varios de ellos de gran factura. Alguien con ese talento no podía ser cedido por el equipo lusitano, que confía en él para ganar la liga de Portugal.

A Díaz se le suman las resonantes ausencias de Carlos Cuesta, en el Genk de Bélgica; Luis Sinisterra, quien brilla en el Feyenoord de Holanda; y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, que busca reactivar su carrera actuando para el Mallorca español.

🇦🇷 Argentina: Se la juega sin su 'Toro' Lautaro

Cada fin de semana, Lautaro Martínez es noticia en el Inter de Milán. Juega como un veterano, pero apenas tiene 22 años. Es decir, está en condiciones de jugar en Tokio 2020, pero en el Preolímpico hará falta.

Al Toro se le suman ausencias como Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Ezequiel Barco (Atlanta United), Leonardo Balerdi (Dortmund) y Santiago Ascacíbar (Hertha Berlín).

🇧🇷 Brasil: Con jogo menos bonito

La Verdeamarelha es el actual campeón olímpico, pero no por eso se puede confiar. Para el ‘Scratch’ es obligación estar en Tokio y tendría más oportunidad si contara con los crackas del Real Madrid, Vinicius Jr. y Rodrygo Goes.

Ellos son dos de una enorme lista de figuras ausentes en el Preolímpico, donde sobresalen David Neres (Ajax), Richarlison (Everton), Lucas Paquetá (Milan) y Douglas Luiz (Aston Villa).

🇺🇾 Uruguay: Fede Valverde, un pajarito al que no dejan silbar

El hombre de moda en el fútbol mundial es Federico Valverde. El uruguayo, volante del Real Madrid, le sacó el puesto a Luka Modric y fue el héroe en la Supercopa de España por una patada que salvó el partido. Todas cualidades que hacen que el Madrid no lo ceda.

Asimismo, la celeste extrañará a Nicolás De La Cruz (River Plate) y Rodrigo Bentancur (Juventus).

🇪🇨 Ecuador: Se pegaron un tiro en el pie

La ausencia de Gonzalo Plata será la que más resintirá la seleccíon ecuatoriana de fútbol, al cargo de Jorge Célico. El veloz delantero no fue cedido por el Sporting de Lisboa.

Sin embargo, lo que más enojó al técnico fue la actitud de equipos locales como Emelec, que no quiso ceder a Joao Rojas, Bryan Cabezas y Bryan Carabalí. Así, será difícil imaginar a Ecuador en Tokio 2020.

🇨🇱 Chile: Una Rojita sin muchas figuras

El presente de las selecciones juveniles en Chile no da como para extrañar a muchos futbolistas, pero debajo de las piedras los hay.

Las principales ausencias en los australes son Víctor Dávila (Pachuca) y Gonzalo Collao (Extremadura), a quienes sus respectivos clubes no quisieron ceder. Es uno de los equipos más modestos de los que se presentará en el Preolímpico.

🇻🇪 Venezuela: Wuilker Faríñez no podrá ser patriota

El portero de Millonarios verá como en el país que juega se disputará un Preolímpico en el que tiene la edad para estar, pero no el permiso. Según Millonarios, el guardameta ya pasó la etapa de jugar en selecciones juveniles, ya que lo hace con la mayor.

Junto a él, Sergio Córdova (Augsburgo), Yangel Herrera (Granada) y Yeferson Soteldo (Santos), se pierden el Preolímpico.

🇵🇾 Paraguay: Con todos sus cracks, menos uno

La Asociación Paraguaya de Fútbol hizo bien las cosas y recibió el permiso de casi todos los clubes para ceder a los futbolistas guaraníes que militan en el exterior.

Sin embargo, a quien no pudo convencer fue al Basilea de Suiza, equipo dueño de la ficha de Blas Riveros. El zurdo no estará en el Preolímpico de Colombia y por supuesto extrañaremos su magia y su carácter especial.

🇵🇪 Perú: A un crack, una fiesta lo dejó sin Preolímpico

Kevin Quevedo, una de las grandes promesas del fútbol peruano, tenía todas las ganas de ayudar a Perú a estar en Tokio 2020.

Sin embargo, el mal que tanto afecta a los jugadores incas, la indisciplina, le jugó una mala pasada. El crack fue fotografeado en una salida nocturna, algo que no solo le costó el puesto en la selección de su país, sino que lo dejó sin equipo. En estos momentos es jugador libre.

🇧🇴 Bolivia: Solo una ausencia y es técnica

No le vamos a pedir a Bolivia que tenga un jugador ausente. Los del Altiplano no suelen exportar futbolistas y los pocos que juegan en el exterior, fueron cedidos.

Sin embargo, el entrenador César Farías decidió prescindir de uno del torneo local, Limberg Gutiérrez Jr. El hijo del histórico jugador, hoy en Deportivo Guabirá, no forma parte de la lista que entregó el venezolano para hacer historia.

Las grandes ausencias de las diez selecciones sudamericanas

Siga a Publimetro Colombia en Google News

También le puede interesar: